Смерть легендарного аллигатора-долгожителя

В Московском зоопарке умер миссисипский аллигатор-долгожитель Сатурн. Ему было не меньше 84 лет.

Как говорится в официальном сообщении зоопарка, крокодил родился в США не позже 1936 года, потому что в том же году он уже поступил в Берлинский зоопарк, где он пережил страшную бомбардировку 23 ноября 1943 года, во время которой погибла треть животных зоопарка, и штурм Берлина Красной Армией. О его встрече с Гитлером ходили легенды, но подтверждений этому нет.

В 1946 г. Сатурн был подарен Московскому зоопарку, где он прожил 74 года, не оставив потомства. Сотрудники уважали его за "нордический характер". Чучело Сатурна будет выставлено в Дарвиновском музее в отделе рептилий.