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США

Трамп требует открыть церкви

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 Андрей Позняков
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Президент США Дональд Трамп на брифинге 22 мая 2020
Президент США Дональд Трамп на брифинге 22 мая 2020   -   Авторское право  AP Photo/Alex Brandon
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Президент США Дональд Трамп потребовал от губернаторов как можно скорее открыть церкви, синагоги и мечети. Во многих регионах страны религиозные собрания были запрещены из-за распространения коронавируса, что спровоцировало протестные выступления под лозунгами в защиту свободы вероисповедания.

Губернаторы должны принять верное решение и разрешить открыть эти очень важные для веры места прямо сейчас, в эти выходные. Если они этого не сделают, я их заставлю.
Дональд Трамп
президент США

После заявления Трампа губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал представить план открытия церквей, не уточнив при этом, когда могут возобновиться богослужения:

_«Мы провели работу с разноплановым, межконфессиональным сообществом, с разными духовными лидерами по всему штату, решая проблемы разных подходов к большим мега-церквям и маленьким соседским религиозным общинам с разными типами мест для молитвы, с разными санитарными нормами, общались с синагогами и другими религиозными учреждениями. Мы работали на инструкциями для всей этой сферы и уже через пару дней, в крайнем случаев в понедельник, мы представим эти инструкции».
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Ранее Гэвин Ньюсом сообщил, что со следующей недели администрации округов Калифорнии получат возможность значительно смягчить карантинные меры, которые действуют в штате с середины марта.

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