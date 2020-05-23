В одной из школ Манилы прошел кибервыпускной. Из-за пандемии коронавируса все подобные церемонии в филиппинской столице были отменены. Но инженеры Научно-технического университета имени сенатора Ренато Каэтано решили помочь молодым людям пережить этот незабываемый момент. 179 учащихся предстали на сцене в виде роботов: планшет вместо лица, мантия на металлическом каркасе. До сих пор в Маниле закрыты фитнес-центры, парикмахерские, кинотеатры и другие места отдыха. С начала эпидемии свыше 13,5 тысяч местных жителей заразились коронавирусом, умерли 857 заболевших.