NASA: Crew Dragon готов к первому пилотируемому запуску

NASA подтверждает готовность к запуску корабля Crew Dragon 27 мая. Это будет первый пилотируемый полёт на аппарате, созданном частной компанией Space X, и первый же пилотируемый запуск с американской площадки с 2011 г. Crew Dragon должен доставить на МКС астронавтов Боба Бенкена и Дага Хёрли.

Подготовка этой миссии проходила, несмотря на пандемию. Впрочем, по словам Дага Хёрли, это не оказало серьёзного влияния на работу астронавтов:

«Нас проверяли (на COVID-19) как минимум дважды, ходят слухи, что может быть ещё одно тестирование перед стартом. Я думаю, этого достаточно, особенно учитывая, что с учётом всех правил и требований, мы находимся на карантине с 15 марта».

В начале марта Crew Dragon успешно был запущен без экипажа к Международной космической станции с последующей стыковкой. Предстоящий полёт, как подчеркивают в NASA, должен на деле продемонстрировать возможность доставки астронавтов на орбиту и работу систем ручного управления кораблём.