Боевым быкам грозит исчезновение

Деэса (dehesa) – это типично испанский тип пастбища, объединяющего луга с небольшими рощами. Именно здесь на протяжении уже ни одного тысячилетия выращивают специальную породу быков, участвующих в корриде.

Во всей Испании осталось только 100 тыс таких быков. В стаде Фернандо Гусмана Арройо сто голов. По его словам, выпас этих животных помогает поддерживать характерный ландшафт испанской диэсы:

«Боевой бык это полудикая порода. Они происходят от диких быков, живших в Испании в древности, прирученных человеком, но всё еще отличающихся своей свирепостью. Везде, где есть поголовье боевых быков, сохраняется своеобразный экологический оазис в окружении цивилизации».

Эти быки уже были готовы к тому, чтобы отправиться на корриду. Но из-за карантина, введённого из-за коронавирусной пандемии, все массовые зрелища были отменены.

Хайме Веоаскес, корреспондент Euronews: «Быки, которые используются на корриде, это уникальная порода. Их разводят специально для того, чтобы отправить на арену. Но падающая популярность этого зрелища угрожает их выживанию. А COVID-19 может оказать последним гвоздём в крышке гроба древней, но вызывающей споры, традиции».

Заводчики задумываются над альтернативными способами сохранения породы, например, c помощью туризма. Но и это невозможно сделать в условиях карантина.

«Исчезновение породы создаст проблемы для окружающей среды, культуры и экономики, – предупреждает Фернандо. – Думаю, что сейчас мы уже видим зловещее предзнаменование того, что , если это все-таки случится, последствия будут катастрофическими».

На пустых трибунах мадридской арены для корриды Лас-Вентас царит тишина. А в обычное время здесь шумели толпы народа. Окрестные бары и рестораны были переполнены. У билетных касс стояли длинные очереди.

Из-за отмены корриды город не досчитается около 400 млн евро. Хотя летом зрелища на открытом воздухе будут снова разрешены, они будут проходить в условиях жестких ограничений на количество зрителей.

«В такое помещение, рассчитанное на 24 тысячи человек, мы будем иметь право пускать не боле 1000 зрителей, – рассказывает управляющий Арены Лас-Вентас Рафаэль Гарсия Гарридо. – Бой быков без зрителей – бессмыслица. Мы считаем, что, когда двери снова откроются, корриду нужно будет провести так, как она того заслуживает».

Быки, пасущиеся на в диэсе, ждут своей последней участи. Не исключено, что их заколют не на арене, а на бойне. Но перед лицом полного исчезновения, без всякого сомнения, они будут защищаться до последнего дыхания.