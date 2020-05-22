Украина добивается компенсации за керченский инцидент

Украина подала меморандум в Международный трибунал по морскому праву с целью получить компенсацию от Российской Федерации за задержание своих судов и их экипажей в ходе Керченского инцидента 2018 г. Онлайн-брифинг в связи с подачей меморандума провел министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

5 ноября 2018 года пограничная служба ФСБ задержала украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», направлявшиеся из Одессы в Бердянск, при попытке пройти по Керченскому проливу. Москва заявила, что корабли попытались пройти в Азовское море без предупреждения, и назвала случившиеся провокацией, что отрицали в Киеве. 7 сентября 2019 г. украинские моряки были освобождены и вернулись на родину.

Согласно опубликованной 14 мая 2020 г. экспертизе инцидента, проведенной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз при министерстве юстиции Украины, три судна отправились в Бердянск после устного указания президента Петра Порошенко, «без учета мер безопасного использования войск» и в нарушение порядка исполнения документов боевого управления.