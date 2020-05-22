Опустевшие дворцы ждут посетителей

Компания "Исторические королевские дворцы", управляющая по поручению правительства и в интересах короны, замками британских монархов,в которых королевская семья не живёт, жалуется на финансовые трудности. Основной доход этим дворцам приносят туристические экскурсии, которые попали под запрет из-за карантинных мер. Компания управляет шестью дворцовыми и замковыми комплексами, в том числе чрезвычайно популярными среди туристов лондонским Тауэром, Кенсингтонским дворцом и Хэмптон-кортом.

65 % наших посетителей приезжают из-за рубежа, поэтому мы не ожидаем, что их количество быстро вернется к прежнему уровню. Но у нас есть очень хорошие программы, которые мы можем предложить британцам. Особенно местным жителям. Мы надеемся, что они смогут придти сюда после открытия. Но финансовые проблемы реальны. У нас сейчас очень незначительное поступление денег. Мы отправили в отпуск 80 % нашего персонала, чтобы они могли получить помощь от правительства. А пока мы пытаемся очень внимательно следить за расходами. Никола Эндрюс директор "Исторических королевских дворцов"

Сейчас посетители имеют право находится только в прилегающем к дворцу парке, где можно без труда держаться друг от друга на безопасной дистанции. Но за самим парком Хэмптон-корта пока следят только 7 человек, хотя обычно здесь работают 40 садовников.

«Я считаю дни, я вычеркиваю их на своем настенном календаре в рабочем кабинете, – рассказывает Грэм Дилламор, управляющий садами и другими приусадебными угодьями. – Мы ждем не дождемся открытия, чтобы снова увидеть посетителей. А больше всего хочется увидеть возвращение наших замечательных садовников для того, чтоб они снова смогли ухаживать за нашим великолепным садом».

Любопытно, что Генрих VIII, первый король, владевший Хэмптон-кортом, когда-то спасался здесь от пришедшего в Лондон морового поветрия.