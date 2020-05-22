Авиакатастрофа у Карачи: последние слова пилота

Спасательные бригады продолжают свою работу на месте крушения пассажирского лайнера "Пакистанских международных авиалиний" в районе международного аэропорта "Джинна" у города Карачи. На борту лайнера находились 98 человек, в том числе 7 членов экипажа.
СМИ сообщают о по меньшей мере 2 выживших; ранее говорили и о 32. Пакистанские власти объявили о 66 погибших.
Последнее, что слышали от пилота, было сообщение о том, что возникли технические проблемы. Лётчик сказал, что потерял два двигателя.
Рассказывают свидетели:
- Я увидел чёрный дым с крыши моего дома. Побежал туда и увидел обломки кабины самолета и тело пилота внутри. Мы узнали, что самолет не смог приземлиться и разбился здесь, не долетев до аэропорта.
- Мы услышали шум и увидели, как что-то упало с неба. Это не было похоже на шум от падающего самолёта, скорее как шум во время землетрясения. Было такое ощущение, что рухнула стена, или лопнул резервуар с водой. Мы забрались на крышу и увидели чёрный дым повсюду.
Airbus A320 совершал в Пакистане внутренний рейс и направлялся в Карачи из Лахора. Пилот несколько раз пытался зайти на посадку, но в результате лайнер рухнул на жилой район. По данным местных СМИ, повреждены 4 дома, из-под обломков спасены около 20 жителей; несколько человек доставлены с ранениями в больницу.
Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что потрясён произошедшим и пообещал провести тщательное расследование. Чёрные ящики лайнера уже найдены.
Катастрофа произошла через несколько дней после того, как Пакистан стал восстанавливать авиасообщение, прерванное из-за карантина. На первом этапе были возобновлены 20 % внутренних рейсов. Многие пакистанцы отправились праздновать окончание Рамадана со своими семьями, живущими в других районах страны.