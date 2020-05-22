Пассажирский самолёт рухнул на жилой район

Пассажирский лайнер авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии" разбился в пятницу в провинции Синд недалеко от города Карачи.
Самолёт рухнул на жилой район. На борту находились по разным данным от 98 до 107 человек. Все они погибли, в том числе семеро членов экипажа. О возможных жертвах на земле пока не сообщается.
На месте катастрофы работают спастели и полиция, им на помощь прибыли армейские подразделения. По данным местных СМИ, повреждены четыре дома, несколько человек доставлены с ранениями в больницу.
Самолёт Airbus A320 совершал внутренний рейс и направлялся в Карачи из Лахора. Он упал незадолго до посадки в международном аэропорту "Джиннна". В этой районе Пакистана объявлена чрезвычайная ситуация.