Пассажирский самолёт рухнул на жилой район

Пассажирский лайнер авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии" разбился в пятницу в провинции Синд недалеко от города Карачи.

Самолёт рухнул на жилой район. На борту находились по разным данным от 98 до 107 человек. Все они погибли, в том числе семеро членов экипажа. О возможных жертвах на земле пока не сообщается.

In a tragic event PIAs A320 with flight No. PK 8303 LHR to KHI, estimated 107 on board crashed near the KHI airport in a residential area. No news of the number casualties. 😔🤲🤲#Karachi#PIA#planecrashpic.twitter.com/5gpQ5O5QYj — OJ (@MasaairrrGG) May 22, 2020

На месте катастрофы работают спастели и полиция, им на помощь прибыли армейские подразделения. По данным местных СМИ, повреждены четыре дома, несколько человек доставлены с ранениями в больницу.

Самолёт Airbus A320 совершал внутренний рейс и направлялся в Карачи из Лахора. Он упал незадолго до посадки в международном аэропорту "Джиннна". В этой районе Пакистана объявлена чрезвычайная ситуация.