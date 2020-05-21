Испания: хаб для стоянки и обслуживания самолётов

Необычный аэропорт на востоке Испании во время пандемии коронавируса не прекратил работу. Воздушная гавань "Теруэль" обслуживает не пассажиров, а самолеты. Это один из крупнейших в Европе центров, предоставляющих услугу авиационной промышленности. Здесь находится самая большая на континте стоянка для самолетов.

Директор аэропорта "Теруэль" Алехандро Ибрагим говорит: "Объем услуг, которые мы предоставляем нашим клиентам, а это авиалинии и лизинговые компании, увеличился, так как возникла необходимость в долгосрочном размещении самолетов на стоянке и техобслуживании".

На лётном поле сегодня запаркованы около сотни воздушных судов, включая девять Airbus A380. Такое количество самолет здесь находится впервые с открытия в 2013 году. В списке клиентов аэропорта "Теруэль" такие компании как Air France, Lufthansa, British Airways, Iberia, Avianca, Etihad и China Eastern.

Менеджер лётного поля Педро Саез говорит: "Самолёты не используются, но нуждаются в постоянном техобслуживании, поэтому они прибывают к нам на стоянку, пока все ждут развития ситуации на рынке".

В этом годы прибыль аэропорта "Теруэль" увеличится не менее чем на 24%. Стоимость размещения здесь гораздо ниже, чем в других крупных коммерческих аэропортах.