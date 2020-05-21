Агентства: Рамзан Кадыров госпитализирован в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров доставлен на самолёте в Москву и находится под наблюдением врачей с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на свои источники в медицинских кругах. В окружении Кадырова эту информацию не комментируют, заявляя, что он "лично контролирует" ситуацию с коронавирусом в республике.

В России число жертв COVID-19 по официальным данным превысило три тысячи человек. Вспышки заболевания отмечены в труднодоступных регионах. Так, в Красноярской области развёрнут полевой госпиталь на горно-обогатительном комбинате, где заболели почти 1200 человек.

В Москве, на которую приходится около половины заражений и смертей, объявили о новом смягчении мер карантина. По данным городских властей, ситуация в столице улучшается: число выписываемых пациентов превысило число поступающих в больницы.

С 25 мая в Москве возобновится работа каршеринга, откроются центры предоставления госуслуг, а руководители предприятий смогут самостоятельно выписывать или аннулировать электронные пропуска сотрудникам.