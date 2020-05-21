Короанвирус в Бразилии: за сутки почти 20 тысяч случаев заражения

Вила Формоза (крупнейшее в Латинской Америке кладбище) изрыта свежими могилами. Здесь, в бразильском штате Сан-Паулу, с трудом успевают хоронить людей, умерших от COVID-19. За сутки в Бразилии коронавирус был выявлен почти у двадцати тысяч человек. Только за последние два дня болезнь унесла около двух тысяч жизней.

Флавия Диас: "Нас вызывают по пять человек, чтобы провести похороны. Все осознать мы не в состоянии. Ничего не можем сделать. Тело покойного привозят из больницы прямо сюда, на кладбище. Нам даже одеть его не дают. Нет возможности провести похороны должным образом".

Минздрав Бразилии изменил протокол лечения COVID-19, расширив возможности применения хлорохина и гидроксихлорохина. Теперь пациенты смогут их получать на любой стадии заболевания. Раньше они был показаны только в случаях тяжелого течения болезни.

Мария Пинейру, представитель минздрава: "Идет война с коронавирусом. Мы должны предоставить бразильцам право лечиться хлорохином. Это лекарство по результатам ряда клинических испытаний показало себя многообещающим, хотя в мире пока проведено мало исследований".

Один из сторонников применения противомалярийных средств для лечения COVID-19 - президент страны Жаир Болсонару, который ранее неоднократно ставил под сомнение реальную угрозу пандемии. Общее число инфицированных в Бразилии приближается к 292 тысячам. Около 19 тысяч заболевших умерли.