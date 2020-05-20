Скандал в Volkswagen решили полюбовно

Немецкий автогигант Volkswagen согласился заплатить 9 миллионов евро для прекращения дела в отношении главы правления концерна Герберта Дисса и председателя наблюдательного совета Ханса Дитера Печа.

Прокуратура немецкого Брауншвейга предъявила Диссу и Печу обвинения в манипулировании рынком в сентябре прошлого года. Там посчитали, что руководители Volkswagen дезинформировали акционеров о связанных с так называемым "дизельным скандалом" расходах, которые автоконцерну придется понести.

США обвиняли Volkswagen, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижавшим показатели вредных выбросов, и в итоге концерн заставили не только отозвать почти полмиллиона автомобилей, но и выплатить клиентам компенсации.

Немецкий закон о торговле ценными бумагами обязывает компании, акции которых продаются на биржах, ставить в известность о событиях, мОгущих влиять на уровень котировок и о связанных с этим риском для инвесторов.

В Volkswagen не считают обвинения против Дисса и Печа обоснованными.