Тяжелые будни украинских врачей

Черновицкая область – регион Украины с наибольшим количеством случаев заражения коронавирусом. По последним данным, сейчас здесь насчитывается 2 742 человека с диагнозом COVID-19.

Центр громадського здоров'я

Вспышка этого заболевания стала тяжёлым испытанием для работников украинского здравоохранения, страдающего от хронического недофинансирования. На медиков приходится каждый пятый случай заражения коронавирусом. Врачи жалуются на нехватку средств индивидуальной защиты.

«У этих масок только средний уровень защиты, – говорит врач скорой помощи Светлана Падынич. – Они защищают не полностью. Нам требуются более эффективные средства зашиты. Но, что есть, то есть».

По словам Светланы, большую часть средств защиты больницы получают от благотворителей, а не от министерства здравоохранения. По словам единственного врач-инфектолога Черновицкой областной клиники Ольги Кобевко, пациенты сами покупают себе лекарства, потому что в больнице их нет.

Катастрофическую ситуацию в больницах сами медики объясняют реформой, начатой при президенте Петре Порошенко и продолженной при новом президенте Зеленском, – главный смысл которой в экономии средств, выделяемых на здравоохранение. Пандемия вынудило правительство изменить планы. 4 мая Владимир Зеленский заявил, что второй этап реформы будет пересмотрен. А выплаты медикам, сражающимся с ковидом, увеличил в четыре раза.

«Люди кричат: задыхаюсь, задыхаюсь, – рассказывает Ольга Кобевко. – А ты стоишь и ничего сделать не можешь, только подушку сжимаешь, а помочь не можешь. Мы переводим людей в реанимацию, но там у них шансы выжить еще ниже».

В целом на Украине уровень заражения коронавирусом относительно низкий. Всего здесь подтверждено 18 876 случаев; умерли от COVID-19, по официальным данным, – 548 человек.

При этом охват тестированием на коронавирус здесь один самых низких в Европе: 5 483 тестов на миллион населения (всего сделано 239 961 тестов). В то время к в соседней России сделано 50 383 тестов на миллион населения (всего – 7 352 316), а в соседней Беларуси – 39 692 тестов на млн (всего – 375 076).