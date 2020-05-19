Начали открываться музеи Италии

Искусство вновь становится доступным не только в интернете: после двухмесячного карантина итальянские музеи начинают один за другим открывать свои двери для посетителей. С понедельника заработала римская галерея Боргезе.

Riapriamo per Roma 🌱 pic.twitter.com/ccDerZEoQ4 — Galleria Borghese (@GallBorghese) May 17, 2020

Открылись и Капитолийские музеи - старейшие в мире, начало которым положил папа Сикст IV в 1471 году.

Vista di #Roma dai #musei capitolini.



"Se sai come usarle, le parole, possono tanto.

Se sai come usarli, gli occhi, possono tutto." pic.twitter.com/NySOm5GcvT — Vatican-San Pietro (@sanpietrobook) June 30, 2018

А также Национальный археологический музей Пестум на юге Италии. Но по Римскому форуму прогуляться пока не удастся. Его открытие, как и многих других достопримечательностей и музеев Италии планируется не раньше 2 июня.

В этот день Апеннины смогут посетить и иностранные туристы - без них приходится сложно. Открытие лишь трёх музеев Флоренции по выходным обходится в полмиллиона евро каждые 45 дней. В министерстве Италии заявили, что таких денег у них нет. По той же причине остаётся закрытой Пинакотека Брера, а также другие музеи Милана, Неаполя и Палермо. А Сицилийские археологические раскопки можно будет посетить 25 мая.