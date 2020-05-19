Чтобы справиться с беспрецедентным кризисом занятости, Евросоюз принял во вторник схему под названием SURE. В этом слове понимающие английский язык должны услышать нечто обнадёживающее. На самом деле, это абревиатура, означающая «Поддержка с целью снижения рисков безработицы в чрезвычайной ситуации».

В рамках схемы страны-члены ЕС могут получить до 100 млрд евро кредитов.

С начала пандемии коронавируса 42 млн европейцев, потерявших регулярный доход, подали заявки на альтернативное или краткосрочное трудоустройство.

Так поступили во Франции 48,8%, в Италии 46,6%, в Германии 26,9%, в Испании 24,1% пострадавших или затронутых работников.

Схема SURE предотвращает увольнения, помогая остановившимся предприятиям выплачивать зарплату отправленному домой персоналу. В её основу положена идея солидарности.

«Если у нас не будет солидарности по финансовыми инвестициями во всей Европе, то некоторые страны останутся позади и создадут соперничество между рабочими, - сказала Миранда Уленс из бельгийского профсоюза ABVV-FGTB. - Мы считаем, что рабочие должны держаться вместе в хорошей системе социальной защиты. SURE для нас это только начало, а не конец пути к более социальной и справедливой Европе ».

Таких странам с высоким государственным долгом, как Италия, открывается доступ к кредитам на льготных условиях. Эту возможность приветствует итальянский евродепутат.

«Нам выгоднее получить займ в размере 15–20 млрд евро через SURE , - говорит Андреа Коззолино. - Это важный инструмент, переводящий наш долг в более устойчивое состояние. Учётная ставка, которую мы платим, когда заимствуем деньги на рынках, получается ниже. Сдерживание роста итальянского долга - это хорошо для всех, включая Европейский центральный банк ».

Доступ SURE откроется после того, как все страны-члены ЕС предоставят для этой схемы свои гарантии. Она будет действовать до 31 декабря 2022 года.