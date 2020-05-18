Ключевым элементом восстановления экономики Евросоюза и нормальной жизни после ослабления карантинных мер станет открытие границ, прежде всего, внутри Шенгенской зоны. Еврокомиссия пытается координировать этот процесс, но вопреки её рекомендациям, страны-члены договариваются об этом между собой. Вице-председатель Еврокомиссии Маргаритис Схинас предупреждает, что это может привести к дестабилизации единого рынка.

С ним беседовала корреспондент Euronews Эфи Кутсокоста.

Схинас: Ни коем случае возвращение к шенгенской нормальности от нынешних ограничений на пересечение наших внутренних границ нельзя заменить какими-то региональными мини-шенгенами. Это раздробило бы наш единый рынок и подвергло дискриминации не состоящие в зоне страны-члены. Это невозможно. Напротив, возможно и рекомендовано Еврокомиссией, чтобы регионы и государства, имеющие сходную эпидемиологическую статистику, использовали этот промежуточный этап для снятия внутренних пограничных ограничений упорядоченным и недискриминационным образом. Это был бы безопасный способ также для путешественников и туристов.

Euronews: Как только пандемия закончится, Европейская комиссия должна будет возобновить работу над отложенными на время в сторону досье. Одним из самых важных будет Пакт о миграции и убежище. Брюссель говорит, что он должен быть готов к июлю. Это соглашение задумано как трехэтажное здание: первый этаж подразумевает построение прочных отношений с третьими странами, второй - укрепление внешних границ, третий - солидарность.

Схинас: Вероятно, самым важным этажом будет солидарность и разделение бремени. Мы можем назвать это новым Дублином (по названию правил об убежище). Еврокомиссия всегда считала совершенно несправедливым, что страны, первыми принимающие мигрантов, несут непропорциональную часть ответственности за предоставление убежища. Мы по-прежнему надеемся и верим, что есть место для эффективного разделения бремени между всеми 27-ю членами ЕС.

Euronews: Но как вы можете обязать страны-члены, которые уже отказались принимать беженцев и оказывать им гостеприимство? Как вы можете убедить их на этот раз?

Схинас: Вы правы. Когда это пытались сделать в 2016 году, у Европы это не получилось. Это было заблокировано в Совете ЕС. На этот раз я думаю, у нас больше шансов, потому что первый и второй этажи здания лучше построены. Вы можете претендовать на солидарность, если покажите наличие у себя ответственности. Если у вас есть сильное внешнее измерение, если вы можете контролировать свои границы, то вы имеете право просить о солидарности.