В обычное время это один из самых оживленных курортов Средиземноморья. Льорет-де-Мар в испанской Каталонии посетили в прошлом году около полутора миллионов отдыхающих. Теперь его пляжи совершенно пусты.

Но по мере приближения купального сезона мэр думает, как открыть их снова, не допустив вспышки коронавируса. Она хочет разделить песчаную территорию на зоны для разных возрастных групп:

«У каждого входа на пляж будет контроль доступа, где мы будем производить фильтрацию: кому-то рекомендуем эту зону, кому-то другую, - говорит Жауме Дульсат. – Но ясно, что мы не сможем контролировать каждого, кто пройдёт 50 метров в сторону и поменяет зону. "

В прибрежных городах по всей Европе думают над тем, как не допустить чрезмерного скопления туристов. Мэр бельгийского Остенде, рассматривает возможность введения специальных пляжных пропусков:

"Я должен это организовать по образцу Tomorrow land, и Pukkelpop или другого массового фестиваля, - говорит Барт Томмелейн. Думаю, пропуска можно будет зарезервировать на веб-сайте, получить QR-код для сканирования на входе и выход, чтобы мы могли подсчитать людей, находящихся на пляже".

Единственный в стране нудистский пляж, расположенный в пригороде Остенде Бредене, этим летом будет функционировать как обычный пляж, для людей в купальных костюмах. Федерация нудистов Бельгии, насчитывающая 8 тысяч членов, выразила протест в связи с таким решением властей.

С прошлой недели разрешено загорать у моря в Греции, правда, оставаясь на определённом расстоянии от других отдыхающих. Однако другие южные страны ещё решают, когда и как снять ограничения, не позволяющие проводить там отпуска.

Между тем, открываются для гостей некоторые из Канарских островов.