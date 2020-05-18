В Бельгии постепенно и тихо возобновляется учебный год. Он был прерван на два месяца из-за карантинных мер.

В брюссельской школе Singelijn 625 мест. Утром в понедельник на уроки пришло только 40 человек. Но эта была лишь первая из трёх возрастных групп, на которые разбили учеников, чтобы они не скапливались в здании.

Директор даже не считает пока приоритетом образование:

«Первое, что мы сделаем с нашими учениками, - это выслушаем их, – говорит Доминик Пако. – Их переполняют эмоции после этих двух месяцев, проведённых взаперти. Нам потребуется проявить немало терпения, прежде чем они опять привыкнут к школьной обстановке. Думаю, детям очень важно снова видеть своих друзей, хотя они пока не могут играть или близко общаться с ними. А нам придется работать не так, как обычно. Мы постепенно представим некоторые небольшие учебные тем, но, конечно, не изобилие новых тем ».

Для того, чтобы открыть свои двери, школа должна выполнить 150 условий, таких, как обязательное ношение лицевых масок. Должно иметься достаточно разных средств гигиены. Классы уменьшены в размерах, дети сидят дальше друг от друга, они должны иметь возможность мыть руки в каждой комнате.

Представитель федерации родителей учащихся считает главным, чтобы никто внутри не был инфицирован и не заболел:

"В течение первых нескольких недель главной заботой будут санитарная обстановка и безопасность, - сказала Жоэль Лакруа. – Школы проделали огромную подготовительную работу, получили много информации. Теперь важно не расслабляться и не терять бдительность. Педагоги уже переключаются на проблемы, связанные с окончанием учебного года и оценками успеваемости».

В Брюсселе вновь открылись не все школы. Некоторым требуется дополнительное время для исправления собственных недочётов и обеспечение полного соответствия учреждения санитарно-эпидемиологическим условиям, которые продолжают меняться.