Французский актер Мишель Пикколи умер на 95 году жизни

На 95 году жизни скончался Мишель Пикколи, сообщает "Агентство Франс-Пресс" со ссылкой на семью актера. "Мишель Пикколи скончался от инсульта на руках своей жены Людивин и детей Инорда и Миссии 12 мая", - говорится в сообщении семьи.

Мишель Пикколи родился 27 декабря 1925 года в Париже. Он снялся в более чем 100 фильмах. Слава пришла к нему благодаря таким картинам, как "Презрение" Жана-Люка Годара или "Мелочи жизни" режиссера Клода Соте.

Работа Пикколи была отмечена престижными наградами, включая Каннский и Берлинский кинофестивали.