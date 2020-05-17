Планы УЕФА на лето

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что европейский сезон закончится в августе, несмотря на то, что матчи пройдут без зрителей. 27 мая исполком УЕФА должен утвердить даты. Чеферин выразил уверенность, что по крайней мере 80% национальных ассоциаций доиграют сезон.

Глава УЕФА также сообщил, чемпионат Европы, который из-за пандемии коронавируса перенесен на лето будущего года, может пройти в тех же городах, так как девять из 12 подтвердили свою готовность. Ассоциация ведет переговоры с Римом, Бильбао и Мюнхеном.

В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Россия ранее предоставила УЕФА правительственные гарантии готовности принять матчи чемпионата Европы.