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Спорт

Планы УЕФА на лето

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 Ирина Шелудкова
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Планы УЕФА на лето
Авторское право  Peter Dejong/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что европейский сезон закончится в августе, несмотря на то, что матчи пройдут без зрителей. 27 мая исполком УЕФА должен утвердить даты. Чеферин выразил уверенность, что по крайней мере 80% национальных ассоциаций доиграют сезон.

Глава УЕФА также сообщил, чемпионат Европы, который из-за пандемии коронавируса перенесен на лето будущего года, может пройти в тех же городах, так как девять из 12 подтвердили свою готовность. Ассоциация ведет переговоры с Римом, Бильбао и Мюнхеном.

В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Россия ранее предоставила УЕФА правительственные гарантии готовности принять матчи чемпионата Европы.

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