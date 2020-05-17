Испания: смертность от Covid-19 снижается

В Испании впервые за последние два месяца и с момента введения карантина число скончавшихся в результате коронавирусной инфекции опустилось ниже ста. За последние сутки умерли 87 человек. Общее количество летальных исходов с начала эпидемии в стране достигло 27 650. За день был выявлен 421 новый заболевший.

Глава координационного центра минздрава Испании Фернанадо Симонз заявил: "Сегодня мы наблюдаем снижение показателей заболеваемости, это можно объяснять положительными тенденциями в развитии эпидемии, но не стоит забывать, что по выходныем в учете данных происходит задержка

Накануне в фешенебельном районе Мадрида Саламанке вновь состоялась акция протеста с требование отставки правительства и премьер-министра Педро Санчеса. В последние дни недовольные работой властей страны испанцы, воспользовавшись возможностью выходить на улицу, собираются на непродолжительные манифестации.местных СМИ, акции начались спонтанно и за ними нет никакой политической силы.

Между тем футбольные клубы чемпионата Испании получили разрешение от руководства лиги на проведение с 18 мая командных тренировок. Каждая группа должна состоять не более чем из 10 человек. Клубы перешли к третьей стадии возобновления спортивной деятельности До этого игроки тренировались по индивидуальной программе.