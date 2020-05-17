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В Европе проходят манифестации за свободу и против ограничений

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 Мария Горковская
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В Европе проходят манифестации за свободу и против ограничений
Авторское право  AP
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В Штутгарте более пяти тысяч человек приняли участие в акции протеста против ограничений, введенных в Германии в связи с эпидемией коронавируса, несмотря на то, что ранее правительство уже заявило о постепенном смягчении карантина.

"У меня трое детей. И я хочу, чтобы они росли свободными, как в свое время росла я сама. И мне больше совсем не хочется тайком встречаться со своей 23-летней дочерью". - говорит немка.

Несколько сотен швейцарцев вышли с требованием отмены карантина на улицы Базеля, Берна и Цюриха. Полиция разогнала несогласованные акции: собрания более пяти человек здесь под запретом.

А у римского Пантеона на "молчаливую" акцию вышли владельцы баров и ресторанов. С 18 мая в некоторых итальянских областях им позволено возобновить работу. Но многие из них просто не могут этого сделать, так как оказались на грани банкротства, не получив от государства финансовой поддержки.

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