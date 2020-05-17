Венгрия: "и я лечу туда, где принимают"

"Надежные, как весь гражданский флот!" Пятьдесят стюардесс и стюардов венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air устроили флешмоб в эаропорту Будапешта. Не только в синем, но розовом и черном, а еще в перчатках и масках, не похожие на принцев и принцесс, бортпроводники танцевали в холлах и на эскалаторах. Чтобы сделать что-то приятное для немногочисленных клиентов. Сейчас у представителей этой профессии много свободного времени. В апреле авиакомпания приземлила 97% своего флота. По словам членов экипажей, авиапассажиры, которым посчастливилось подняться в воздух, без проблем соблюдали меры безопасности.

Фанни Теребессы, стюардесса Wizz Air: "Я думаю, все хотят помочь. Каждый знает, что все ограничения служат общей цели. Чем теснее мы будем сотрудничать, тем быстрее выйдем из создавшегося положения".

Сейчас Wizz Air может выполнять от 10 до 15 процентов своих обычных рейсов. Одно из популярных направлений - Лондон. В Великобритании живут довольно много венгров. А еще Тенерифе - Лондон. С острова возвращаются застрявшие там британские туристы. В компании полагают, что с каждым месяцем трафик будет увеличиваться.

Андрас Раду, представитель Wizz Air: "Мы думаем, что постепенно люди начнут все больше путешествовать, и количество выполняемых нами рейсов будет расти. Мы надеемся, что к концу года мы восстановим до 70% наших перевозок".

По сравнению с другими европейскими авиакомпаниями Wizz Air оказалась достаточно финансово устойчивой и не обращалась за правительственной помощью. Вместе с тем, компании пришлось сократить расходы и уволить около тысячи сотрудников. В ближайшие шесть месяцев нанимать персонал Wizz Air не планирует.