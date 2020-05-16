В сюрреалистическом саду скульптур La Serparaждут гостей

В европейских странах постепенно открываются музеи, но ценители прекрасного не спешат в их душные залы. После длительной самоизоляции все большей популярностью пользуется искусство на свежем воздухе. Первым после карантина гостям швейцарский скульптор Пол Видмер предлагает совершить новую сюрреалистическую прогулку в своем саду La Serpara в итальянской провинции Витербо.

"Я оказался в Италии, потому что получил стипендию посольства Швейцарии в Риме. Через год после приезда я начал выезжать из столицы: побывал в разных местах, а однажды очутился в деревушке Чивителла-д'Альяно. Шел дождь. Я решил посидеть в местном баре. И какой-то мужчина спросил, нравится ли мне это место. Я ответил: "Да, деревня и ее окрестности прекрасны!" Тогда он сказал, что его теща продает домик посреди парка, и предложил мне взглянуть на него. Это была любовь с первого взгляда. Мы с женой сразу поняли, что нашли идеальное место для экспозиции несметного числа наших скульптур!" - рассказывает Пол Видмер.

Музей под открытым небом существует с 1997 года. Сегодня в нем сотни экспонатов - из Италии и Германии, Южной Кореи и Китая. Новая выставка "Колонны общества" посвящена противоречиям современного эпохи.