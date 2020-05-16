Арестован Фелисьен Кабуга, обвиняемый по делу о геноциде в Руанде

В Париже задержан один из самых разыскиваемых беглецов на планете бизнесмен Фелисьен Кабуга. Его обвиняют в финансировании геноцида в Руанде, подстрекательстве к нему и в преступлениях против человечности. Отмечается, в частности, что он использовал радиостанцию которой владел для разжигания этнической ненависти между представителями народностей хуту и тутси и распространения сообщений с целью подстрекательства к совершению преступлений против тутси.

Геноцид в Руанде в 1994 году стал следствием прихода к власти временного правительства, состоящего в основном из представителей народности хуту. Он был направлен против этнического меньшинства - тутси, а также против хуту, придерживающихся умеренных политических взглядов. Менее чем за год в столкновениях между племенами хуту и тутси, по данным ООН, погибли около 800 тысяч человек.