Геноцид в Руанде: арест Фелисьена Кабуги назвали "неожиданным"

Этого человека называли самым разыскиваемым беглецом на планете. Фелисьен Кабуга, один из главных обвиняемых по делу о геноциде в Руанде, арестован во Франции. 84-летний мужчина жил в парижском пригороде Аньер-сюр-Сен по поддельным документам. Супруги Алан и Дафроза Готье, которые в течение двадцати лет разыскивают скрывающихся во Франции руандийский преступников, сказали Euronews, что удовлетворены столь неожиданным арестом Кабуги.

Алан Готье, истец: "Хотя мы и не были непосредственно вовлечены в погоню за Кабугой, для нас, конечно, это исключительная новость. Я не знаю, что будет дальше на юридическом уровне. Но тот факт, что этого спонсора геноцида задержали, может иметь значимые последствия для других руандийских личностей, которые находятся во Франции".

Алан Готье полагает, что во Франции могут проживать до 100 человек, так или иначе причастных к истреблению в Руанде представителей народности тутси. Готье говорит, что известие об аресте Кабуги действительно стало сюрпризом. Готье полагал, что мужчина находился за пределами Франции.

Алан Готье, истец: "Кабуга оказался во Франции. Но даже, если бы его здесь и не было, уже говорилось о том, что Франция принимала у себя людей, имевших отношение к геноциду в Руанде. Мы подали в суды около 30 жалоб, могли бы подать и больше, если бы у нас было время и средства на ведение расследований. Так что удивительно, что Кабугу таки нашли на территории Франции".

Фелисьена Кабугу обвиняют в финансировании геноцида в Руанде, разжигании этнической ненависти между представителями народностей хуту и тутси. Геноцид в Руанде в 1994 году стал следствием прихода к власти временного правительства, состоявшего в основном из представителей хуту и был направлен против этнического меньшинства - тутси, а также против хуту, придерживающихся умеренных политических взглядов. Менее чем за год в столкновениях между племенами хуту и тутси, по данным ООН, погибли около 800 тысяч человек.