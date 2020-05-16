ВОЗ: зимой Европе грозит вторая волна коронавируса

Зимой Европе грозит вторая волна коронавируса. Она может совпасть с еще одной - сезонного гриппа или кори. Об этом в интервью британскому изданию Telegraph заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, в момент, когда многие страны начинают ослаблять введенные в связи с пандемией ограничения, стоит "не праздновать", а заниматься укреплением национальных систем здравоохранения. Клюге отметил, что и сегодня эпицентр пандемии лишь сместился в сторону России, Украины и Беларуси.

В правительстве Великобритании все же поддерживают идею смягчения карантина и объясняют такую позицию тем, что вирус распространяется все медленнее.

"Согласно последней представленной Доктором Харрисом информации индекс репродукции коронавируса в Великобритании снизился. Данный показатель находится на уровне от 0,7 до 1. Мы не заявляем, что это ниже одного. Мы указываем на диапазон", - отмечает министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

В Испании ко второй фазе снятия ограничений из четырех возможных переходят некоторые из Канарских и Балеарских островов. Здесь, среди прочего, разрешат собрания до 15 человек. К первой фазе переходят Гранада и Малага, а также Валенсия - целиком. Местным жителям разрешат передвигаться в пределах провинции.

В Мадриде и Барселоне пока без изменений. В столице в пятницу прошла акция протеста против карантина: манифестанты требовали свободы.