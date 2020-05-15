"Меня вообще распирает": "хайповые" заголовки прославили газету "Ревдинский рабочий"

"Говорят, не повезет, если трубы под асфальтом разорвет", "Христос воскрес! А асфальт воскреснет?", "В ямку бух", "Без мыла никак"... Благодаря "хайповым" заголовкам газета "Ревдинский рабочий", которая выходит в небольшом городке в Свердловской области, стала известна на всю страну.

"Ревдинский рабочий"

"Это всегда спонтанное коллективное творчество, - говорит главный редактор Евгений Зиновьев. - Обычно один заголовок приходит в голову кому-то одному, и мы начинаем просто трепаться между собой, накидывать разные варианты. Бывает, что участие одного человека оказывается более сильным от номера к номеру, но в любом случае это всегда работа всей нашей команды из пяти человек".

Например, заголовок "Говорят, не повезет" придумал сам Зиновьев, когда оказалось, что местная транспортная компания сокращает количество рейсов из-за коронавируса. А оставшиеся заголовки, которые звучат на мотив песни "Черный кот", за час до дедлайна придумал журналист Андрей Агафонов, к тому моменту уже сдавший все свои материалы.

Впервые о газете заговорили в марте, когда она вышла с броским заголовком "Скользкие собаки в Турцию залезли". Только если присмотреться, становится понятно, что на самом деле этими словами начинаются четыре совершенно разных заголовка.

"Сорвались многие темы, которые должны были быть на первой полосе. Было просто нечего делать. И вот мы полосу поделили на четыре части, и так получилось, что заголовки сложились во фразу "Скользкие собаки в Турцию залезли". Совершенно ничего не значащая фраза, какой-то абсурд, но эта полоса выстрелила, ее начали везде репостить", - рассказывает Зиновьев.

"Ревдинский рабочий"

После этого журналисты поняли, что теперь от них будут ждать креатива, и они начали экспериментировать.

"Когда мы развозим газету по точкам, некоторые продавцы тут же прибегают с вопросами: "Ну-ка, ну-ка, что там у вас на первой странице?" - говорит главный редактор.

Посты в соцсетях с фотографиями первых полос "Ревдинского рабочего" собирают сотни лайков и репостов.

"Бывают критические высказывания от коллег, консервативных коллег. Обычно это ограничивается какими-то общими фразами: "Какая безвкусица", "Какой позор", "Очередной шаг к деградации отрасли".

Но к критике журналисты "Ревдинского рабочего" относятся спокойно, тем более такие комментарии "тонут в общем потоке восторгов". Главный редактор признается, что когда поднимается шумиха вокруг очередной полосы, работа редакции встает, все журналисты тут же принимаются читать комментарии в соцсетях.

"Меня вообще распирает. Конечно, это очень приятно, когда результаты твоего труда вот так вот отмечают. Последние дни, когда идет очередная волна нашей славы, я чувствую себя счастливым человеком. У меня есть ощущение, что я не зря что-то делаю в этой жизни".