Дзюдо и жизнь: спортсмены говорят о ценностях этого вида спорта

Дзюдо, как и другие виды спорта, стоит на паузе: из-за коронавируса пересмотрен календарь состязаний на этот год. Международная федерация дзюдо отменила 8 турниров, намеченных на май-июнь, в том числе три турнира "Большого шлема" в Екатеринбурге, Баку и Будапеште. Перенесен на осень и Чемпионат Европы. В ожидании возможности вновь вернуться в строй несколько дзюдоистов рассказали Euronews, что для них главное в любимом виде спорта.

Ута Абэ, японская дзюдоистка, двукратная чемпионка мира 2018 и 2019 годов в весовой категории до 52 кг : "'Дзюдо - моя жизнь. Мне было пять, когда я начала заниматься. Я следовала основам боевого искусства,восходящим к Кано Дзигоро: моя самооценка выросла, я стала добрее к другим. Чтобы заниматься дзюдо, нужно уметь уважать. В этом спорте у вас всегда есть противник".

Тимна Нельсон-Леви, израильская дзюдоистка, призер чемпионатов Израиля и турниров "Большого шлема": "С мой точки зрения, главное - это уважение. Я начала заниматься в детстве и мне сразу объяснили важность уважения к сопернику. В дзюдо каждая тренировка начинается и заканчивается поклоном, каждый поединок содержит этот элемент. Для меня этот знак имеет огромное значение.

Илиас Илиадис, греческий дзюдоист, олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы: "Я столькому научился благодаря дзюдо! Спорт развил во мне честность, научил уважать других, ценить ближнего. Я стал собой во многом благодаря дзюдо. Вот почему я не расстаюсь со спортом".