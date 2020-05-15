Будущее Венеции после наводнения и карантина

Венеция опустила и три месяца назад такое невозможно было представить. Но после того как город пострадал от мощного наводнения, ему пришлось пережить неожиданный карантин.

Теперь жители Венеции могут насладиться покоем. Ограничительные меры здесь постепенно смягчают и горожан призывают пользоваться лодками, чтобы разгрузить общественный транспорт в некоторых районах. Водные артерии Венеции в эти дни свободны и даже поездка за продуктами в магазин становится необычным путешествием. Об этом говорит местный житель Барнаба Пеллини:

"Я открыл для себя новую Венецию, которая значительно отличается от той, которую я знаю. Мне интересно, власти это заметили? И я надеюсь, что они будут управлять городом так, чтобы найти компромисс между тем, что мы видели в Венеции раньше и тем, как мы живем сейчас".

Карантин послужил поводом для обсуждения будущего Венеции. "Первое, что бросается в глаза в Венеции — это, конечно, отсутствие туристов. Вот мост Риальто, в обычное время на нем всегда очень много людей. Некоторые жители города жаловались, что туристов было очень много, но теперь их нет совсем", — передает корреспондент Euronews Джордия Орланди.

Андреа Бальби всю жизнь работает гондольером и возглавляет местную профессиональную ассоциацию. Экономика Венеции на 80% зависит от туризма, но сегодня бизнес гондольеров серьезно пострадал.

"Нужно что-то решать, мы будем рады всем туристам. Нужно, чтобы город возобновил деятельность, чтобы город снова жил", — уверен Андреа.

Но из-за действующих правил социального дистанцирования будущее гондол на каналах Венеции пока туманно. "Главная проблема — организация общения с пассажирами. Потому что в этом случае дистанция сокращает до 20 сантиметров, Но мы должны помогать им занимать им место на борту и сходить на берег", — объясняет Андреа.

Устойчивое развитие — важная задача для города, который едва справлялся с массовым туризмом. Каким может быть ответ участников рынка путешествий на все происходящие изменения? Туристический агент Фабио Пензо вместе с коллегами снял видео, которое оценили пользователи соцсетей.

"У этого города очень давняя история. Он таким был создан, таким и останется. Мы не можем расширить улицы. Поэтому мы должны адаптироваться к тому, что нас ждет в будущем", — говорит туристический гид Кьяра Пелузо.

Но только правительство Италии и местные власти могут решить, станет ли эпидемия коронавируса лучом надежды для спасения Венеции.