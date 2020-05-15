Переговоры Брюсселя с Лондоном зашли в тупик

Безрезультатно завершился третий раунд переговоров между Брюсселем и Лондоном о двусторонних отношениях после выхода Великобритании из Евросоюза, который должен состояться в конце этого года. Камнем преткновения стал вопрос о соблюдении общих правил, которые не позволяют какой-либо стране получать конкурентные преимущества.

По словам главного представителя Соединённого Королевства, это сделало бы обязательными для него законы Евросоюза, что затруднило бы ему торговые переговоры с третьими странам. Дэвид Фрост добавил: «как только ЕС признает, что мы не заключим соглашение на этой основе, мы сможем добиться прогресса».

Главный представитель Евросоюза Мишель Барнье выразил разочарование, как он выразился, "отсутствием британцев амбиций на переговорах, а также недостатком понимания".

«Я нахожу нереалистичным их желание оставить за собой все преимущества единого рынка и таможенного союза без каких-либо ограничений и правил, которые соблюдаются другими государствами-членами Союза ".

В Брюсселе надеются, что Лондон продлит переходный период. В противном случае многочисленные связи между ними будут беспорядочно разорваны.

"Мы готовы ко всем вариантам, но оптимизма нет, - продолжал Барнье.- Я всё ещё полон решимости, но у не оптимист".

Следующие два раунда переговоров по видеосвязи состоятся в июне. Тогда станет ясно, появится ли к октябрю соглашение, или сделки Великобритании с остающимися 27 членам ЕС не будет вообще.