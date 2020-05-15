Бразилия: отставка министра здравоохранения

В Бразилии ушёл в отставку министр здравоохранения Нельсон Тейч. Он был назначен на этот пост около месяца назад, после того, как президент страны Жаир Болсонару отстранил от должности его предшественника по причине разногласий относительно действий в условиях эпидемии коронавируса. За последний месяц Тейч совершил ряд поездок по стране и посещал больницы, чтобы оценить ситуацию для принятия адекватных мер, и вскоре у него также сложились напряжённые отношения с президентом.

Болсонару выступает за скорейшую отмену ограничений, введённых из-за распространения коронавируса. Он неоднократно заявлял, что угроза сильно преувеличена, и вирус не опасен для большинства населения.

Между тем, в стране зарегистрировано уже более 212 000 инфицированных, за последние сутки выявлено рекордное число заразившихся – более 13,5 тысяч. Жертвами коронавируса в Бразилии стали почти 14,5 тысяч человек.