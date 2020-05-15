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Смягчение карантина: Словения открывает границы, Бельгия - школы

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 Мария Горковская
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Смягчение карантина: Словения открывает границы, Бельгия - школы
Авторское право  Virginia Mayo/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Правительство Словении объявило об окончании эпидемии коронавируса в стране: отныне сюда могут беспрепятственно попасть граждане всех государств-членов ЕС. Карантин продолжался чуть более двух месяцев. Всего жертвами коронавируса здесь стали 103 человека.

"Указ об окончании эпидемии свидетельствует об эффективности принятых всеми нами мер. Мы добились успеха общими усилиями. Как мы не раз заявляли СМИ, все вместе мы можем справиться с любыми трудностями", - заявил официальный представитель правительства Словении Елко Качин

Некоторые ограничения все еще остаются в силе. Жители Словении по-прежнему должны носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию. Да и сходить в кино или театр пока не получится.

Тем временем, в Румынии с пятницы прекращает действие режим чрезвычайного положения.

"Всем должно быть ясно одно. В случае ухудшения ситуации, если число заболевших резко вырастет, и больницы перестанут справляться с потоком пациентов, я, не медля ни минуты, вновь введу режим чрезвычайного положения", - заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.

Бельгия также постепенно выходит из карантина. В школах Фландрии частично возобновились занятия. Ученики начальных и средних классов вновь сели за парты.

А в Португалии разрабатывают специальное приложение, благодаря которому пользователи смогут выбирать, на каком пляже позагорать этим летом — в зависимости от количества отдыхающих и реальной возможности соблюдать необходимую социальную дистанцию.

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