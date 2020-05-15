Коронавирус: понять и обезвредить

Микрочастицы слюны, выделяемые во время громкой речи, могут оставаться в воздухе в закрытом помещении от 8 до 14 минут. Таковы данные опыта, проведенного американскими учеными. В течение 25 секунд экспериментатор громко произносил фразу "оставайтесь здоровыми" в боксе, который затем облучается лазером, чтобы частицы стали видимыми и их можно было посчитать.

Есть значительная вероятность того, считают американские исследователи, что бессимптомный носитель коронавируса может передавать его во время обычного разговора в ограниченном пространстве.

Между тем по словам британской ученой Мюгей Севик, результаты эксперимента надо рассматривать в определенном контексте, учитывать данные других исследований и динамику передачи вируса в реальных условиях: "В этом исследовании использовали лазерный свет для визуализации капель слюны, выходящих из ротовой полости. Но прежде всего, в этом эксперименте нет ничего конкретного, что бы касалось непосредственно коронавируса. И они на самом деле не смотрели, содержатся ли в этих каплях вирусные частицы".

Так или иначе, но факт того, что частицы слюны способны оставаться в воздухе в течение нескольких минут - весомый аргумент в пользу того, чтобы люди соблюдали правила социального дистанцирования и носили защитные маски.