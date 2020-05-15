В австрийских кафе раздвигают столы и дезинфицируют солонки

Австрийские кафе и рестораны вновь открыли свои двери. После двухмесячного карантина существование многих из них — под вопросом. Новые правила не позволяют владельцам рассчитывать и теперь на максимальную прибыль: допустимые часы работы с 6 до 23, обязательная дистанция между посетителями - не менее метра.

"У нас уже забронирован столик на восьмерых. Они знают, что им придется сидеть за двумя отдельными столами. Мы все сделаем, как они пожелают. Будут сидеть по четыре человека за каждым, чтобы соблюсти необходимую дистанцию. Все это будет выглядеть очень забавно после четвертого стаканчика", - говорит Геральд Байер, владелец кафе.

О новых требованиях к кафе и ресторанам правительство объявило всего несколько дней назад. Перестроиться за такой короткий срок непросто, отмечают владельцы. Если одним заведениям было достаточно просто раздвинуть столы, другим пришлось активно поработать над интерьером.

"Мы были вынуждены вообще убрать несколько столиков. Надеемся сохранить продажи на 70 процентах от прежнего уровня. Но 60-70% - это торговля себе в убыток", - отмечает Петер Хас, владелец ресторана.

Подавать блюда будут официанты в масках из оргстекла. Есть и другие нововведения.

"Мы будем дезинфицировать меню, а также солонки, бутылочки с уксусом и оливковым маслом после каждого посетителя", - говорит Фриц Майр, влаледец ресторана.

Начиная с пятницы австрийцы смогут не только вкусно пообедать, но и помолиться вместе с единоверцами. В стране возобновляются публичные богослужения.