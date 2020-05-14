Помпеи ждут туристов

160 лет назад началиcь систематические раскопки в Помпеях, и постепенно перед глазами археологов, а потом и туристов предстала картина жизни в 1-м веке н. э. , до того, как Везувий показал свой жестокий нрав. Жертвами катастрофического извержения вулкана стали тысячи жителей Помпеев.

За все время существования музея-заповедника тут побывали миллионы путешественников. Разразившаяся эпидемия привела к закрытию этого знаменитого на весь мир памятника античной культуры.

Но в Помпеи вернулась жизнь - археологи вышли на работу, они и другие служащие музейного комплекса готовят город к посещению туристов.

Античная архитектура будет гармонично сосуществовать с последними достижениями IT-технологий, регулировать поток гостей помогут в том числе и телефонные приложения.

Журналист Euronews Лука Паламара передает из Помпеев: "Посещение археологического заповедника начнется с измерения температуры, для этого здесь уже установлены тепловизоры, предполагается, что первых туристов тут будут привествовать в начале июня".

Рассказ начинает Массимо Осанна, генеральный директор музея-заповедника - "Мы откроем для визитов виллы, которые до сих пор оставались вне досягаемости посетителей. Это важно подчеркнуть. Мы воспользуемся ситуацией, поскольку изоляционные меры позволили нам придумать новые маршруты для туристов, мы их ждем. Особенно в этом прелестном патио.

Но если Помпеи были закрыты в жизни реальной, в виртуальном мире поток тех, кто хотел полюбоваться на фрески и архитектурные памятники города, не иссякал.

Опытные гиды проводили экскурсии, записаться на которые от желающих не было отбоя.

Массимо Осанна резюмирует: "Помпеи - это не просто музей-заповедник, не просто раскопки, не просто памятник античности. Это достояние всей европейской цивилизации, феномен Помпеев пронизывает все культуры континента - живопись, литературу, музейное дело, и Помпеи должны вновь вернуться в лоно европейской идентичности.