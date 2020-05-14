Виллы Палладио могут быть проданы за бесценок

На фоне пандемии коронавируса существует риск того, что знаменитые виллы Палладио, находящиеся в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, будут проданы по заниженной цене. Кристиан Малинверни, член Ассоциации венецианских вилл говорит, что предложения о покупке есть. Поступают они в том числе из стран арабского мира.

Кристиан Малинверни, владелец виллы Годи: "Некоторые мои коллеги, владельцы палладианских загородных домов в Венето, говорили мне о том, что с ними связывались на предмет переговоров. И они уже идут. Есть иностранные фонды, представители которых прибыли в Венето, чтобы приобрести крупные туристические активы".

Вилла Годи - одно из творений великого архитектора Андреа Палладио. Резиденция была построена в 1542 году. Из-за отсутствия туристов в связи с пандемией, эти шикарные дома не приносят дохода своим владельцам. Виллы требуют постоянного ухода. Эксплуатационные расходы утверждены. Кроме того, хозяевам недвижимости необходимо платить высокие налоги.

Сложным экономическим положением, в котором оказались владельцы палладианских вилл, пользуются потенциальные покупатели, предлагая низкие цены за шедевры итальянской архитектуры.