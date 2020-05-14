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Италия

"Балканский маршрут" вопреки коронавирусу

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 Ирина Шелудкова
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"Балканский маршрут" вопреки коронавирусу
Авторское право  скриншот видео RAI TV
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В нескольких километрах от итальянского города Триест, расположенного на границе с Словенией, остановлены и зарегистрированы 160 нелегальных мигрантов из Афганистана и Пакистана. Теперь все они обязаны пройти двухнедельный карантин.

Губернатор области Фриули — Венеция-Джулия Массимилиано Федрига заявил об усилении миграционного потока со стороны так называемого "балканского пути" и выразил свое возмущение тем, что другие европейские государства не препятствуют незаконному пересечению границ. Так, на прошлой неделе, итальянская полиция обнаружила группу нелегалов в грузовике, который следовал из Сербии. Губернатор также призвал министерство внутренних дел Италии принять меры на государственном уровне. В правительстве в ответ пообещали провести переговоры с властями стран, по территории которых мигранты добираются до Италии.

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