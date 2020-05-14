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Чем страшнее маска, тем больше дистанция

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Чем страшнее маска, тем больше дистанция
Авторское право  AFP
 Павел Барсуков
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Чем страшнее маска, тем больше социальная дистанция. Так полагает дизайнер из Исландии. Ир Йоухансдоттир, под псевдонимом Ирурари, вяжет маски, словно вышедшие из фильмов ужасов.

Эти творения вряд ли получат сертификат на степень защиты: Ир использует только цветную шерсть, хотя не исключает, что на внутреннюю часть можно проложить слой защитной ткани. Однако важную сегодня задачу маски, по идее, выполняют, заставляя окружающих в ужасе держаться на расстоянии.

Для самой вязальщицы же, с художественной точки зрения, это возможность придать плоскому объекту третье измерение. Сразу несколько музеев искусств — в Нидерландах и США — уже захотели приобрести работы Ирурари, как культурные артефакты необычного периода истории человечества.

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