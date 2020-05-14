Работать во время пандемии в удалённом режиме дома, рядом с детьми, сложно для любых родителей, но для некоторых особенно. Живущая в Брюсселе Ирэн Сальви, 34-летний экономист и внештатный консультант, решила возобновить трудовую деятельность, будучи ещё в декретном отпуске.

«Я приняла решение вернуться к работе, потому, что боялась потерять её во время этой чрезвычайной ситуации, а потенциально, и в долгосрочной перспективе».

Она рассказала, что во время телеконференций коллеги-мужчины иногда признаются, что их отвлекают от дела дети, даже гордятся этим. Но женщины, по её словам, стесняются этого, чтобы не ставить под сомнение свою преданность профессии. Несмотря на помощь мужа, Ирэн сильно устаёт.

«Мы, жены, несём ответственность за всё, включая приготовление еды два-три раза в день, уход за детьми, их воспитание. Это значит, что на себя времени больше не остаётся».

В Бельгии действует телефонную линию для выбившихся из сил и отчаявшихся родителей. Матери пользуются ею больше, чем отцы.

«Мы получаем десятки звонков в неделю, - говорит психолог Кэролайн Мезон. – Эти люди страдают от нервозности, депрессии, от потери веры в себя. Звонящих угнетает то, что нынешней ситуации не видно конца. У них создаётся впечатление, что они всегда будут перегружены".

Ирэн говорит, что фактически она полностью занята на двух работах. Она не чувствует поддержки ни от государства, ни от профсоюзов. Остаётся рассчитывать только на собственную семью.