В наши дни мало кто выходит из дома без мобильного телефона. Депутаты Европейского парламента обсуждают правомочность использования этого устройства для охоты за коронавирусом по всему Евросоюзу.

Председатель Комитета по гражданским свободам настаивает:

«Если государства-члены будут делиться информацией о ходе пандемии, полученной через индивидуальные мобильные приложения, то эта информация должна быть анонимной, - говорит Хуан Фернандо Лопес Агилар. - Личные данные, относящиеся к здоровью граждан, не должны передаваться из страны в страну без их согласия. Это категорически запрещено».

Депутаты поддерживают рекомендацию Еврокомиссии о том, что установка и запуск приложений для слежения за распространением Covid-19 должны быть добровольными.

Для обнаружения потенциально инфицированных большинство стран предпочитают использовать не спутниковый навигатор GPS, а беспроводную связь Bluetooth, по которой могут войти в контакт друг с другом два находящихся рядом телефона.

Специалист по технологиям не видит причины для международных споров в том, в какой именно стране происходит этот контакт.

«Вряд ли возникнет пограничная проблема на практике, - говорит Дженнифер Бейкер. – Главное, чтобы эти устройства взаимодействовали, и чтобы все они использовали не космическую геолокацию, а Bluetooth с ограниченным радиусом действия. Если мой друг прилетел из Германии в Бельгию со своим немецким приложением, то не важно, как близко он находится от границы. Важно, чтобы его приложение было совместимо с приложениями, которые используют окружающие ».

Компании Apple и Android уже открыли некоторые свои внутренние коды, чтобы программисты могли обеспечить совместимость различных приложений в разных странах и на разных платформах.

Евродепутаты обещают пристально следить за соблюдением прав граждан, когда начнётся широкое внедрение этих приложений для отслеживания коронавируса.