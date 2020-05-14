Аэропорты принимают меры

Международные аэропорты намерены ввести ряд строгих мер, чтобы свести к минимуму угрозу распространения коронавируса, когда будет восстановлено авиасообщение. Пассажирам необходимо будет соблюдать социальную дистанцию, носить защитную маску и проверять свою температуру. Об этом говорит министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари:

– Авиакомпании выступили с некоторыми инициативами, например, мы сейчас видели испытания тепловых камер, которые позволяют обнаружить по прибытии тех, у кого температура выше тридцати восьми градусов.

В аэропорту Дубая намерены проводить быстрое тестирование всех прибывающих пассажиров на наличие коронавируса или антител к нему, но, как поясняет директор аэропорта Дубая Пол Гриффитс, к настоящему времени неизвестно, когда такой тест будет разработан:

– Многие сейчас выдвигают предположения, называются различные сроки – полтора или два года, а может быть, больше или меньше. Но проблема в том, что всё это лишь предположения. А точный ответ в действительности никому не известен.

В крупнейшем израильскои аэропорту «Бен-Гурион» также намерены принять все необходимые меры по обеспечению наибольшей безопасности пассажиров, чтобы люди не боялись отправляться в путь. О том, как этого добиться, рассказывает директор аэропорта Бен-Гурион Шмуэль Закай:

– Необходимо тесно сотрудничать с другими странами: мы работаем вместе со всеми международными авиационными организациями и странами назначения, обмениваясь информацией и разрабатывая правила.

В настоящее время авиарейсы выполняются лишь в исключительных случаях, и каждый самолёт проходит перед вылетом процедуру тщательной дезинфекции. Эта мера сохранится и после возобновления регулярных рейсов.