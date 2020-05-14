100-летняя россиянка победила COVID-19

В России впервые со 2 мая выявили за день менее 10 тысяч случаев заражения коронавирусом - 9974. Общее число инфицированных с начала эпидемии превысило отметку в 252 тысячи человек, 2305 умерли.

53 530 россиян поправились, среди победивших COVID-19 - и 100-летняя Пелагея Михайловна Пояркова, она была выписана из московского стационара, перепрофилированного под прием инфицированных, в день своего юбилея.

Пелагея Михайловна заразилась коронавирусом, находясь на плановой госпитализации, нее связанной с инфекцией.

Ее соседка по палате оказалась вирусоносителем.

Реанимация Пелагее Михайловне не потребовалась, ей была проведена комплексная терапия.

Врач-терапевт Всеволод Белоусов гордится своей пациенткой: "Несмотря на то, что, разумеется, у нее были проблемы, связанные с сердечно-сосудистой деятельностью, Пелагея Михайловна оказалась "крепким орешком", она не нуждалась в реанимационных процедурах, она находилась в обычной палате и получала стандартную лекарственную терапию - это противовоспалительные медикаменты и лекарства, препятствующие свертываемости крови".

Как отметили в федеральном оперативном штабе, у более чем 40% зараженных, у которых вирус выявили за последний день, болезнь протекает бессимптомно.