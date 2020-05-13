Лавров обвинил США в попытке навязать миру свой порядок

Сергей Лавров обвинил США в попытках оказать давление на страны с независимой внешней политикой и в намеренном обострении отношений с Москвой и Пекином. Об этом глава российского МИД заявил, выступая на он-лайн заседании Совета министров иностранных дел стран ШОС - Шанхайской организации сотрудничества.

"Приходится констатировать, что даже в условиях пандемии наши американские коллеги и их союзники не прекращают попыток нагнетать конфронтацию, использовать нынешнюю ситуацию, чтобы навязать свою точку зрения, своё видение будущего порядка, который они называют "порядком, основанным на правилах". Правила, как вы знаете, изобретаются ими самими", - сказал Лавров, отметив, что при этом Вашингтон игнорирует призывы отменить все санкции на период пандемии, чтобы гуманитарная помощь могла поступать в нуждающиеся страны.

Президент США Дональд Трамп в последнее время все чаще обвинял Китай во вспышке COVID-19 на серии пресс-конференций в Белом доме, что вызвало критику со стороны Москвы и Пекина.

На пресс-конференции после заседания российский министр выразил обеспокоенность по поводу биологической безопасности. По его словам, США не хотят обеспечить прозрачность своей военной биологической активности на планете, расположив биолаборатории Пентагона по всему миру, в том числе и по периметру российских границ.

Главы МИД 8 стран ШОС - Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана - провели переговоры в режиме видеоконференции для подготовки первой очной встречи, которая, если позволит ситуация, пройдёт в Москве 9-10 июня. После неё планируется провести и главное событие года для организации - встречу лидеров в Санкт-Петербурге 22-23 июля. К саммиту ШОС готовится, по словам Лаврова, "специальной набор документов", посвящённый обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности и вопросам биологической безопасности. В его подготовке будет участвовать и Китай.