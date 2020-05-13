США: "Эпидемия не взята под контроль"

На слушаниях в сенатском Комитете по вопросам здравоохранения главный инфекционист США профессор Энтони Фаучи заявил, что "эпидемия пока не под контролем", хотя шаги по ее обузданию предпринимаются верные.

Профессор Энтони Фаучи считается одним из выдающихся ученых-вирусологов мира, едва ли не первым в рейтинге цитирования научных работ Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved. Alex Brandon

Той же позиции придерживается и профессор Роберт Редфилд, возглавляющий Центры по контролю и предотвращению заболеваний.

Мои самые большие опасения связаны с тем, что в некоторых штатах и городах открываются бизнесы и возобновляется прежняя жизнь, но там отсутствуют возможности быстрого реагирования, если и когда будет зарегистрирована новая вспышка заражения. Мы также видим, что возрастает число инфицированных, что может привести к возникновению новых очагов эпидемии. Энтони Фаучи профессор, директор Института инфекционных заболеваний США

И Фаучи, и Редфилд находятся в изоляции после того, как в ближнем круге Трампа, в который они также входят, обнаружены два вирусоносителя.

В ближнем круге президента выявлены несколько зараженных коронавирусом Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved. Patrick Semansky

Белый дом настаивает на снятии изоляции, при этом доклад с инструкциями, как именно это должно делать, был положен "под сукно" под предлогом, что все решения такого рода - прерогатива губернаторов штатов, а не федеральной власти.

Вопросы социального дистанцирования распространяются в том числе и на воздушный транспорт, авиакомпания American Airlines оказалась в центре скандала после публикации видео, в котором пассажиры в салоне рассаживаются согласно проданным билетам, а не в соответствии с существующими рекомендациями.

Условие соблюдения новых норм обслуживания клиентов и их поведения - это возможность открыть рестораны и бары во Флориде, как полагает эта посетительница: "Хорошо, как в добрые старые времена. Надеюсь, что и другие рестораны вскоре откроются, тут важна персональная ответственность за поведение. Но как здорово прийти и пообщаться, как прежде!".

В настоящий момент на планете коронавирусом заражены 4 342 453 человек, инфекция унесла жизни почти 300 тысяч жертв.