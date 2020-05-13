США: "Эпидемия не взята под контроль"

На слушаниях в сенатском Комитете по вопросам здравоохранения главный инфекционист США профессор Энтони Фаучи заявил, что "эпидемия пока не под контролем", хотя шаги по ее обузданию предпринимаются верные.
Той же позиции придерживается и профессор Роберт Редфилд, возглавляющий Центры по контролю и предотвращению заболеваний.
И Фаучи, и Редфилд находятся в изоляции после того, как в ближнем круге Трампа, в который они также входят, обнаружены два вирусоносителя.
Белый дом настаивает на снятии изоляции, при этом доклад с инструкциями, как именно это должно делать, был положен "под сукно" под предлогом, что все решения такого рода - прерогатива губернаторов штатов, а не федеральной власти.
Вопросы социального дистанцирования распространяются в том числе и на воздушный транспорт, авиакомпания American Airlines оказалась в центре скандала после публикации видео, в котором пассажиры в салоне рассаживаются согласно проданным билетам, а не в соответствии с существующими рекомендациями.
Условие соблюдения новых норм обслуживания клиентов и их поведения - это возможность открыть рестораны и бары во Флориде, как полагает эта посетительница: "Хорошо, как в добрые старые времена. Надеюсь, что и другие рестораны вскоре откроются, тут важна персональная ответственность за поведение. Но как здорово прийти и пообщаться, как прежде!".
В настоящий момент на планете коронавирусом заражены 4 342 453 человек, инфекция унесла жизни почти 300 тысяч жертв.