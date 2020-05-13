Германия и Австрия откроют границы

Власти Германии планируют уже в пятницу отменить контроль на границе с Люксембургом, а в субботу начнут смягчать режим проверок на границах с Австрией, Францией и Швейцарией. Берлин рассчитывает, что к середине июня сообщение с соседними странами станет полностью беспрепятственным.

Ранее те же сроки назвали и власти Австрии, которая одной из первых начала снимать карантин.

Себастьян Курц, канцлер Австрии:

"Задача Австрийской республики, у которой протяжённая граница с Германией, — разрешить ситуацию в этом районе. Мы также смотрим и на Швейцарию, на Лихтенштейн, на наших многочисленных соседей на юге и востоке".

Эстония, Латвия и Литва в пятницу снимают все ограничения на передвижение своих граждан между странами Балтии. При этом Литва уже раньше несколько упростила пересечение границы с Польшей. Приезжающие из других стран по-прежнему должны будут провести две недели в изоляции.

Марюс Лауринавичюс, политолог:

"Опасения выражают не только власти, но и граждане. Никто не говорит, что всё кончилось и теперь можно делать что угодно. Ограничения будут снимать постепенно. Но учитывая, что в наших странах ситуация лучше, чем в среднем по Евросоюзу, мы делаем всё возможное, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной жизни".

Ранее стало известно, что руководство Евросоюза хотело бы как можно скорее восстановить работу туристической отрасли, но лишь при условии, что эпидемиологическая ситуация будет стабильно улучшаться.