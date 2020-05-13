Евросоюз устраняет угрозы здоровью и безопасности

Вооруженным силам Евросоюза противостоит новый враг, под названием Covid-19. На встрече по видеосвязи министры обороны стран-членов ЕС обсуждали использование своих армий для отражении вирусных атак.

Они уже сотрудничают с местными службами гражданской обороны в строительстве больниц и поставках медицинского оборудования. Военные врачи помогают гражданским.

Однако бельгийский инфекционист отмечает, что всё это происходит в основном в границах отдельных стран.

«Примеры показывает, к сожалению, что Евросоюз не готов действовать сообща, - сказал Жан-Люк Гала. – В условиях пандемии каждый оказался только за себя. Некоторые страны обращались за помощью к центральным учреждениям, но её не получили. В борьбе с коронавирусом не видно Европы, он как бы распалась на национальные суверенитеты и политики ".

В этом попытке наладить международное сотрудничество в нынешней чрезвычайной ситуации создана оперативная рабочая группа, которой удалось привлечь некоторые национальные армии к перевозки пациентов и предметов медицинского назначения из одной страны в другую в пределах Европейского союза.

Перед специалистами по локальной защите от биологического оружия поставлена задача повысить устойчивость всего Евросоюза к инфекционным болезням.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности призвал найти для всего этого средства в следующего союзном бюджете, но забирая их у оборонных ведомств:

«Надеюсь, что по этому сценарию не будут сокращены ресурсы, выделяемые на политику в области обороны и безопасности, - сказал Жозеп Боррель. - Коронавирус принес новую угрозу, что требует усиления этой политики. Европа должна стать в мире сильнее».

Другая задача Евросоюза в сфере обороны и безопасности – обеспечить бесперебойность снабжения стран лекарствами и медицинским оборудованием. Нужно также увеличить объёмы производства и хранения санитарных материалов.

"Зелёный" евродепутат из Германии указывает на важность совместных закупок внутри ЕС, а не из третьих стран:

«Глобализация создала мощные цепи международных поставок. Например, 90% масок производится в Китае. Мы должны это пересмотреть. – сказала Ханна Нойсманн. – Нужно правильно оценить важность импортируемого оборудования и инструментов, потребности наших заказчиков. Нужно также чётко определить, какие отрасли промышленности являются для Европы критически важными. Тогда, если глобальная цепочка поставок снова сломается, мы не будет так уязвимы, как в этот раз».

Пересмотру уже подвергается и общая система обороны и безопасности. Евросоюз выясняет, откуда может исходить для него следующая большая угроза.