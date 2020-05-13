Бесплатный обед как мера стимуляции экономики

Число жертв коронавируса во Франции превысило 27 тысяч человек. В первые дни снятия карантина число летальных исходов и новых случаев заражения заметно выросло.

По всей стране открылись более 400 тысяч предприятия и магазинов. Жители крупных городов на себе испытывают новые правила поведения в общественном транспорте: обязательное ношение масок и соблюдение дистанции.

В Англии часть мер изоляции отменили только в среду. Возобновили работу стройки, заводы, предприятия, чьи сотрудники не могут выполнять свои обязанности из дома. Гражданам разрешили дальние поездки и отдых на природе. Но эти меры пока не касаются других частей Соединённого Королевства — Уэльса, Шотландии Северной Ирландии.

В Италии на берегу Тирренского моря серферы отмечают снятие карантинных мер катанием на волнах. Но в стране тоже отмечен заметный всплеск новых заражений — прежде всего в самом пострадавшем регионе, Ломбардии.

А вот власти итальянского Тироля опережают установленный правительством график послаблений, подчёркивая свой автономный статус: там уже открываются бары, рестораны и парикмахерские — гораздо раньше, чем в остальной Италии. Этот альпийский регион не так сильно пострадал от коронавируса, но удар по экономике оказался очень тяжёлым: по отдельным прогнозам, до 11% ВВП.

А власти австрийской столицы нашли свой способ помочь восстановить обороты ресторанного бизнеса: жителям Вены раздадут ваучеры на 25 евро каждому. Кафе откроются уже в эту пятницу, но ваучеры гражданам раздадут лишь ближе к середине июня, когда ситуация ещё больше стабилизируется.