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мир

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заразился коронавирусом

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Dmitry Peskov
Dmitry Peskov   -   Авторское право  Pavel Golovkin/Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом и добавил, что находится в больнице.

"Да, я заболел, - цитирует его ТАСС. - Лечусь". По информации агентства, Песков не общался очно с главой государства Владимиром Путиным больше месяца. "Больше месяца [назад]", - ответил представитель Кремля на вопрос, когда он последний раз лично контактировал с Путиным

Ранее о положительном тесте на коронавирус сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Мишустин с 30 апреля находится под наблюдением врачей в одном из медучреждений, врачи отмечают положительную динамику его состояния. Обязанности главы кабмина исполняет Андрей Белоусов.

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