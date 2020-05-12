Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом и добавил, что находится в больнице.

"Да, я заболел, - цитирует его ТАСС. - Лечусь". По информации агентства, Песков не общался очно с главой государства Владимиром Путиным больше месяца. "Больше месяца [назад]", - ответил представитель Кремля на вопрос, когда он последний раз лично контактировал с Путиным

Ранее о положительном тесте на коронавирус сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Мишустин с 30 апреля находится под наблюдением врачей в одном из медучреждений, врачи отмечают положительную динамику его состояния. Обязанности главы кабмина исполняет Андрей Белоусов.